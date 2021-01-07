ЭКОНОМИКА РБ

АКЦИИ 32 ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ПРОДАЖЕ В 2021 ГОДУ

17:20 11.01.2021 Комитет "Витебскоблимущество" определил перечень акционерных обществ, принадлежащие Витебской области акции которых предлагаются к продаже в 2021 году. Как сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома, к продаже предлагаются акции таких предприятий, как ОАО "Керамика", ОАО "Знамя индустриализации", ОАО "Завод "Эвистор", ОАО "Витебский мотороремонтный завод", ОАО "Поставымебель", ОАО "Оршанский комбинат строительных материалов", ОАО "Витебский картонажно-полиграфический комбинат "Покровский" и другие. Размер предлагаемых к продаже пакетов акций может быть изменен с учетом конкретных предложений инвесторов, соответствующих интересам хозяйственных обществ и Витебской области. Заинтересованным в приобретении акций, либо для получения более подробной информации, следует обращаться в отдел владельческого надзора и распоряжения акциями комитета "Витебскоблимущество".