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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИИ 32 ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ПРОДАЖЕ В 2021 ГОДУ


17:20 11.01.2021

Комитет "Витебскоблимущество" определил перечень акционерных обществ, принадлежащие Витебской области акции которых предлагаются к продаже в 2021 году.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома, к продаже предлагаются акции таких предприятий, как ОАО "Керамика", ОАО "Знамя индустриализации", ОАО "Завод "Эвистор", ОАО "Витебский мотороремонтный завод", ОАО "Поставымебель", ОАО "Оршанский комбинат строительных материалов", ОАО "Витебский картонажно-полиграфический комбинат "Покровский" и другие.

Размер предлагаемых к продаже пакетов акций может быть изменен с учетом конкретных предложений инвесторов, соответствующих интересам хозяйственных обществ и Витебской области.

Заинтересованным в приобретении акций, либо для получения более подробной информации, следует обращаться в отдел владельческого надзора и распоряжения акциями комитета "Витебскоблимущество".
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