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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В 2020 ГОДУ ПРЕСЕКЛИ 85 ПОПЫТОК НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
16:33 11.01.2021
В 2020 году порядка 85 транспортных средств, среди которых тягачи, полуприцепы, легковые автомобили, с видоизмененными номерами либо перемещаемые по поддельным документам выявлены белорусскими таможенниками при их ввозе на территорию Евразийского экономического союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, возбуждено 35 уголовных дел в отношении лиц, незаконно ввозивших автомобили
С целью уклонения от уплаты таможенных платежей разрабатываются целые схемы незаконного перемещения через таможенную границу транспортных средств.
Одна из них, которая и является самой распространенной, - авто приобретается в странах Евросоюза, а его VIN-номер «перебивается» за пределами ЕАЭС под номер авто, уже зарегистрированного на территории Союза. После на транспортное средство «вешается» регистрационный номер зарегистрированного в ЕАЭС авто либо же транспортного средства, не подлежащего восстановлению.
Пользуются популярностью у «специалистов» и находящиеся в лизинге либо арендованные в странах Евросоюза автомобили, которые также на территории Литвы приобретают «новый» облик. Это как правило легковые авто класса «люкс», которые пытаются ввезти с использованием похищенных либо поддельных регистрационных знаков.
Активно используют нарушители и поддельные документы при перемещении через таможенную границу транспортного средства, в том числе намеренно занижая его реальную стоимость.
Наибольшей популярностью для ввоза авто пользуется литовское направление, на польском, латвийском и украинском такие случаи немногочисленны.
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