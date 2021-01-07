В 2020 году порядка 85 транспортных средств, среди которых тягачи, полуприцепы, легковые автомобили, с видоизмененными номерами либо перемещаемые по поддельным документам выявлены белорусскими таможенниками при их ввозе на территорию Евразийского экономического союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, возбуждено 35 уголовных дел в отношении лиц, незаконно ввозивших автомобили

С целью уклонения от уплаты таможенных платежей разрабатываются целые схемы незаконного перемещения через таможенную границу транспортных средств.

Одна из них, которая и является самой распространенной, - авто приобретается в странах Евросоюза, а его VIN-номер «перебивается» за пределами ЕАЭС под номер авто, уже зарегистрированного на территории Союза. После на транспортное средство «вешается» регистрационный номер зарегистрированного в ЕАЭС авто либо же транспортного средства, не подлежащего восстановлению.

Пользуются популярностью у «специалистов» и находящиеся в лизинге либо арендованные в странах Евросоюза автомобили, которые также на территории Литвы приобретают «новый» облик. Это как правило легковые авто класса «люкс», которые пытаются ввезти с использованием похищенных либо поддельных регистрационных знаков.

Активно используют нарушители и поддельные документы при перемещении через таможенную границу транспортного средства, в том числе намеренно занижая его реальную стоимость.

Наибольшей популярностью для ввоза авто пользуется литовское направление, на польском, латвийском и украинском такие случаи немногочисленны.