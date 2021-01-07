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ЭКОНОМИКА РБ
«НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
16:10 11.01.2021
Детская железная дорога им. К. С. Заслонова завершила новогодние перевозки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, за время зимнего сезона, с 24 декабря по 7 января, поезда «малой Белорусской» перевезли более 4000 человек.
Второй год подряд билеты на детскую железную дорогу можно было приобрести не только в кассах, но и через интернет.
В этом сезоне с помощью современных технологий был реализован уже каждый третий билет.
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