Детская железная дорога им. К. С. Заслонова завершила новогодние перевозки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, за время зимнего сезона, с 24 декабря по 7 января, поезда «малой Белорусской» перевезли более 4000 человек.

Второй год подряд билеты на детскую железную дорогу можно было приобрести не только в кассах, но и через интернет.

В этом сезоне с помощью современных технологий был реализован уже каждый третий билет.