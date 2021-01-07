ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГИМ ОСВОЕНА ПОВЕРКА 9 НОВЫХ ТИПОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ


15:29 11.01.2021

Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ) в 4 квартале 2020 года освоил поверку 9 новых типов средств измерений, внесенных в Государственный реестр средств измерений Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИМ, освоены следующие типы средств измерений: счетчиков активной электрической энергии однофазных многофункциональных СЕ208BY; измерителей трехфазных СА540; магазинов нагрузок СА5018-5; измерителей электрического сопротивления Микромиллиомметра ИКС-1А; рефлектометров импульсных РИ-407; толщиномеров ультразвуковых Булат-3; частотомеров 53210А, 53220А, 53230А; дозиметров-радиометров МКС-АТ6131; анализаторов общего органического углерода и азота TOC-V, TOC(N)-4110, TN-4110.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2021
валюта курс
EUR 3.1648
USD 2.5655
RUB 3.4853
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1397 -0.0251
USD 2.5787 +0.0132
RUB 3.4645 -0.0208
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1450 3.1520
USD 2.5850 2.5900
RUB 3.4600 3.4730
подробнее

Конвертация в банках
на 11.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2180
EUR/RUB 90.8000 91.1000
USD/RUB 74.6500 75.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте