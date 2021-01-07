Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ) в 4 квартале 2020 года освоил поверку 9 новых типов средств измерений, внесенных в Государственный реестр средств измерений Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИМ, освоены следующие типы средств измерений: счетчиков активной электрической энергии однофазных многофункциональных СЕ208BY; измерителей трехфазных СА540; магазинов нагрузок СА5018-5; измерителей электрического сопротивления Микромиллиомметра ИКС-1А; рефлектометров импульсных РИ-407; толщиномеров ультразвуковых Булат-3; частотомеров 53210А, 53220А, 53230А; дозиметров-радиометров МКС-АТ6131; анализаторов общего органического углерода и азота TOC-V, TOC(N)-4110, TN-4110.