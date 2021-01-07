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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР МТС ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ МОБИЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ АБОНЕНТОВ НА НОВОЙ ВЕТКЕ МИНСКОГО МЕТРО


15:01 11.01.2021

Оператор МТС с помощью Big Data проанализировал динамику активности 4-х новых станций метро — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» — с момента запуска в начале ноября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, самой интернет-активной оказалась станция «Ковальская Слобода»: с момента открытия третьей ветки пассажиры использовали 2432 гигабайта интернет-трафика. Чуть меньше сгенерировали на станции метро «Вокзальная» — 2359 гигабайт. Далее идет станция «Площадь Франтишка Богушевича» с 2082 гигабайтами и «Юбилейная площадь», где пассажиры израсходовали 1557 гигабайт в мобильной сети.

Самым интернет-активным днем на третьей ветке минского метро с момента запуска линии является 7 ноября. Тогда пассажиры сгенерировали 234 гигабайта. А самым «разговорчивым» после открытия стал 9 ноября, когда на линии пассажиры проговорили 4570 минут.

Чаще всего голосовую связь используют пассажиры «Ковальской Слободы», а меньше всего звонят на станции «Площадь Франтишка Богушевича. Всего с момента открытия новой ветки метро абоненты МТС уже «проговорили» около 200 тысяч минут.

Пассажиры новой ветки во время поездки смотрят видео онлайн, слушают музыку, отправляют сообщения в мессенджерах. Во время поездок на линии абоненты используют и сервисы МТС. В топе — онлайн-кинотеатр ivi, на втором месте — цифровое телевидение МТС ТВ. На третьем — МТС Music. Также читают электронные журналы в МТС Пресса и литературу в МТС Книги.

Третью ветку метро запустили в начале ноября 2020 года. МТС обеспечил доступность голосовой и интернет-связи для абонентов на платформах и в вагонах во время движения поездов. Для реализации проекта на платформах были установлены распределенные базовые станции с несколькими секторами. А в тоннелях размещен специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона, что позволяет обеспечить необходимое покрытие и высокую пропускную способность сети.
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