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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО ПОЧТИ 214 ТЫС.


14:23 11.01.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 января 2021 года выросло до почти 214 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 213 тыс. 993 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 196 тыс. 284 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1300 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1526 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1792 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за сутки выполнено 8 тыс. 207 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 139 тыс. 118 тестов.
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