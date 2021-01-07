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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО И ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ
13:58 11.01.2021
Органы прокуратуры Гродненской области проверили соблюдение земельного и природоохранного законодательства в садоводческих товариществах (СТ) и установили многочисленные нарушения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, в ходе проверки в СТ Гродненского, Лидского, Мостовского, Слонимского, Ошмянского, Сморгонского районов и Гродно выявлены земельные участки, которые длительное время не использовали либо использовали, но в иных целях, не связанных с их прямым назначением.
Большинство таких фактов зафиксировано в СТ, расположенных в Гродненском районе.
Например, из 296 сформированных земельных участков в СТ «Софиево» около 100 длительное время не использовались. На них произрастала исключительно сорная растительность, а деревянные домики и металлические вагончики полуразрушены. Земли СТ «Юность-80», «Вишня», «Пионер», «Пионер-80» заполонило опасное для сельхозугодий растение – золотарник канадский.
Как оказалось, органы управления СТ самостоятельно не выявляли нарушения землепользования и предоставленные законом полномочия по принятию мер воздействия к гражданам, вплоть до их исключения из числа членов товариществ, не использовали.
Местные исполкомы в соответствии со своей компетенцией деятельность садоводческих товариществ контролировали ненадлежащим образом.
Во многих СТ не обеспечено хранение отходов потребления в разрешенных для этого местах. Часто не были оборудованы площадки и отсутствовали контейнеры для раздельного сбора отходов.
Кроме того, не все товарищества заключили договоры с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на оказание услуг по удалению отходов. В итоге – образовавшийся мусор, в том числе строительный, своевременно не вывозился, а складировался за пределами земельных участков и в лесных массивах.
В большинстве СТ области не изменяли и не дополняли согласно законодательству уставы и правила внутреннего распорядка, что привело к невозможности оперативно разрешить возникающие проблемы и спорные ситуации.
По результатам проверок территориальные прокуроры внесли в районные исполнительные комитеты и садоводческие товарищества 13 представлений. А прокуратура Гродненской области направила представление об устранении нарушений земельного и природоохранного законодательства в Гродненский облисполком.
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