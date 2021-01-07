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ЭКОНОМИКА РБ


ШЕСТЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА «100 МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ НАН БЕЛАРУСИ»


13:26 11.01.2021

Решением Бюро Президиума НАН Беларуси утвержден список лауреатов ежегодного конкурса «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси» за 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, лауреатами стали:

Сергей Корзан, старший научный сотрудник – руководитель группы упаковки отдела новых технологий и техники республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»,

кандидат технических наук; Ирина Мацукевич, заведующий лабораторией магниевых соединений государственного научного учреждения «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси», кандидат химических наук;

Антон Потапенко, старший научный сотрудник лаборатории проблем почвоведения и реабилитации антропогенно нарушенных лесных земель государственного научного учреждения «Институт леса Национальной академии наук Беларуси», кандидат сельскохозяйственных наук;

Дмитрий Семенович, старший научный сотрудник отдела витаминологии и нутрицевтики республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси», кандидат биологических наук;

Дарья Тишкевич, старший научный сотрудник лаборатории физики магнитных пленок государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», кандидат физико-математических наук,

Станислав Юрецкий, главный специалист отдела научно-аналитической работы аппарата Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук.

Ежегодный конкурс «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси» учрежден в 2018 году НАН Беларуси в целях: реализации мер по привлечению и закреплению талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах; создания молодежных научно-исследовательских групп и омоложения кадрового состава научных организаций; обеспечения преемственности между учеными разных поколений. К участию в конкурсе допускаются кандидаты наук в возрасте до 30 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет, работающие в организациях НАН Беларуси.

Лауреаты конкурса включаются в банк данных «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси» (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН Беларуси, получают ежегодный грант на участие в международном научном, научно-организационном или научно-практическом мероприятии (конференции, симпозиумы, научные школы, краткосрочные стажировки и др.) и ежегодную премию в размере до 7 базовых ставок в период вхождения в банк данных.

Общее число молодых ученых, единовременно входящих в банк данных «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси», не может превышать 100 человек, а ежегодное количество лауреатов конкурса – не более 20 человек. Нахождение в банке данных кандидатов наук – до достижения ими 35-летнего возраста, докторов наук – до 45 лет.
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