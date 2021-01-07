В обновленном современном формате 6 января открылось почтовое отделение № 115 в Минске (ул. Кижеватова, 80/1).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», объект оборудован современной техникой и мебелью.

К услугам посетителей — три операционных окна, установлены платежно-справочный терминал, при помощи которого можно совершить все необходимые платежи без комиссии, терминал SmartPost, который предназначен для отправки заказной письменной корреспонденции весом до 2 килограммов по всей территории Беларуси. Также здесь оборудована система управления потоками клиентов «Электронная очередь», которая рационально распределяет потоки посетителей, позволяя выделить приоритет по обслуживанию пользователей услуг почтовой связи.

При обновлении почтового отделения была создана безбарьерная среда. На входе установлен пандус и кнопка вызова персонала, который поможет при необходимости попасть в помещение.

Для маленьких посетителей установлен детский столик для рисования. На столике лежат письменными принадлежности, детские журналы и раскраски.