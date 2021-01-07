ЭКОНОМИКА РБ

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА НАЗНАЧЕНЫ 182 СТУДЕНТАМ И КУРСАНТАМ

12:13 11.01.2021 Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом сообщает его пресс-служба. Согласно информации, стипендии назначены 182 студентам и курсантам учреждений высшего образования. Денежными премиями и стипендиями с вручением нагрудного знака лауреата фонда поощрены 8 победителей международных олимпиад и конкурса. Денежными премиями поощрены 8 победителей международного чемпионата и 815 победителей республиканских олимпиад и конкурсов. Кроме того, награждаются премиями 119 педагогических работников, внесших вклад в развитие способностей одаренной молодежи. Укрепляется материально-техническая база студенческих научно-исследовательских лабораторий "Альянс" Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины и "Региональная геология, геохимия и геофизика" Белорусского государственного университета, студенческого кружка "Археологический отряд" Полоцкого государственного университета.