Почти 30 обращений поступило на «горячую линию» Комитета госконтроля по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты, которая прошла 6 января 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, на протяжении двух часов на вопросы обратившихся на «горячую линию» отвечали заместитель начальника главного управления – начальник управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета госконтроля Виктор Бурло и специалисты контрольного ведомства. Всего поступило почти 30 звонков от жителей Минска и регионов республики.

Так, пенсионер из Борисовского района, который работал сторожем на местном предприятии и уволился 1 декабря, до сих пор не получил окончательного расчета. После его звонка на «горячую линию» этот вопрос взят на контроль.

Борисовчанка рассказала о том, что ее мужу, который работает водителем-дальнобойщиком, в течение года на банковскую карточку перечисляют незначительные суммы вместо полного заработка. В ситуации будут разбираться специалисты контрольного ведомства совместно с госинспекторами труда.

Житель Гродно пожаловался на своего нанимателя, который с сентября 2020 года не выплатил зарплату и не оплатил два больничных. Мужчина, который уже нашел другую работу, не может официально устроиться, поскольку руководитель не подписывает ему заявление об увольнении.

Сотрудник столичного автоцентра рассказал, что за весь период работы (с 27 октября 2020 года) ему не выплачена зарплата, не выдана спецодежда, в коммерческой организации не соблюдается техника безопасности.

КГК будет разбираться по сути всех озвученных вопросов.

На «горячую линию» также поступили обращения по проблеме неисполнения судебных решений о выплате зарплаты организациями, которые находятся в стадии ликвидации или банкротства.

Следует отметить, что вопрос своевременности выплаты заработной платы находится в КГК на постоянном контроле посредством мониторингов, при проведении проверок, тематических телефонных линий, а также в ходе изучения обращений граждан (за 2020 год их поступило по данной тематике 58). По результатам контрольных мероприятий за 2020 год Комитетом госконтроля за нарушение сроков выплаты заработной платы оштрафовано 213 юридических и 219 физических лиц. По материалам контрольного ведомства привлекал виновных к административной ответственности и Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

Тематические телефонные линии регулярно проводятся Комитетом госконтроля и его территориальными органами. Так, на «горячую линию» КГК Витебской области по вопросу своевременности выплаты заработной платы 4-5 января текущего года поступило 13 обращений, в основном от работников сельхозорганизаций. Комитет госконтроля Гомельской области провел 5 января «горячую линию» по этой тематике, поступило 3 обращения.