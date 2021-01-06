На Белорусской железной дороге в 2020 году выполнен ремонт 266,7 км пути.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, произведен капитальный ремонт 20 железнодорожных мостов.

По итогам прошлого года также уложено более 220 км плетей бесстыкового пути. Бесстыковый путь обладает рядом преимуществ. Он не только позволяет уменьшить износ рельсов и ходовых частей подвижного состава, но и обеспечивает снижение шумового воздействия железнодорожного транспорта, а также позволяет повысить плавность хода, что положительно влияет на комфорт пассажиров.

Для усиления верхнего строения пути и увеличения скоростей движения поездов в 2020 году заменено 239 комплектов стрелочных переводов, из них 204 комплекта на железобетонных брусьях.

На эти цели направлено порядка 160 млн рублей.

Выполнение всех видов работ по ремонту и содержанию железнодорожного полотна позволило в 2020 году увеличить допускаемые скорости движения пассажирских поездов почти на 350 км пути.

Для обеспечения безопасности движения поездов, выполнения работ по текущему содержанию и ремонту железнодорожного пути в путевом хозяйстве Белорусской железной дороги сегодня эксплуатируется 428 железнодорожно-строительных машин.