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ЭКОНОМИКА РБ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БЕЛАРУСИ ВЫДЕЛЯТ BR1,4 МЛН
10:53 11.01.2021
Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2021 году более Br1,4 млн аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей на финансирование духовных учебных заведений. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, деньги будут выделены из резервного фонда президента для оплаты труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся.
При этом Минской духовной академии выделят Br241,7 тыс., Минской духовной семинарии – Br426,7 тыс., Витебской духовной семинарии – Br346,4 тыс., Минскому духовному училищу Минской епархии – Br276,7 тыс., Витебскому женскому духовному училищу – Br143,6 тыс.
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