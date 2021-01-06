Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2021 году более Br1,4 млн аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей на финансирование духовных учебных заведений. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, деньги будут выделены из резервного фонда президента для оплаты труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся.

При этом Минской духовной академии выделят Br241,7 тыс., Минской духовной семинарии – Br426,7 тыс., Витебской духовной семинарии – Br346,4 тыс., Минскому духовному училищу Минской епархии – Br276,7 тыс., Витебскому женскому духовному училищу – Br143,6 тыс.