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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2020 ГОД В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
10:41 11.01.2021
За 2020 год в Беларуси зарегистрировано более 40 тысяч субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 261 юридическое лицо и 30937 индивидуальных предпринимателей.
Так, в Брестской области зарегистрировано 745 юрлиц и 3982 ИП;в Витебской – 616 юрлиц и 2732 ИП; в Гомельской – 703 юрлица и 3623 ИП; в Гродненской – 624 юрлица и 3484 ИП; в Минской – 1653 юрлица и 5238 ИП; в Могилевской – 591 юрлицо и 3082 ИП; в Минске – 4220 юрлиц и 8796 ИП.
Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период было зарегистрировано 109 юридических лиц.
Всего же в базе данных ЕГР на 6 января 2021 года содержится информация в отношении 365 079 юридических лиц, в том числе 155 511 действующих, и 1 128 814 индивидуальных предпринимателей, в том числе 271 152 действующих.
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