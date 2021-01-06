ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 2020 ГОД В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ


10:41 11.01.2021

За 2020 год в Беларуси зарегистрировано более 40 тысяч субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 261 юридическое лицо и 30937 индивидуальных предпринимателей.

Так, в Брестской области зарегистрировано 745 юрлиц и 3982 ИП;в Витебской – 616 юрлиц и 2732 ИП; в Гомельской – 703 юрлица и 3623 ИП; в Гродненской – 624 юрлица и 3484 ИП; в Минской – 1653 юрлица и 5238 ИП; в Могилевской – 591 юрлицо и 3082 ИП; в Минске – 4220 юрлиц и 8796 ИП.

Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период было зарегистрировано 109 юридических лиц.

Всего же в базе данных ЕГР на 6 января 2021 года содержится информация в отношении 365 079 юридических лиц, в том числе 155 511 действующих, и 1 128 814 индивидуальных предпринимателей, в том числе 271 152 действующих.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2021
валюта курс
EUR 3.1648
USD 2.5655
RUB 3.4853
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1648 -0.0055
USD 2.5655 -0.0166
RUB 3.4853 +0.0222
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1410 3.1470
USD 2.5780 2.5830
RUB 3.4480 3.4640
подробнее

Конвертация в банках
на 11.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2190
EUR/RUB 90.8000 91.1000
USD/RUB 74.6000 74.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте