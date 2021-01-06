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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ В СЭЗ «МОГИЛЕВ» БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ВЫПУСКОМ ПЕЛЛЕТ
09:48 11.01.2021
В качестве резидента СЭЗ «Могилев» 5 января 2021 года зарегистрировано ООО «Империя Грин».
Как сообщает сайт СЭЗ, ООО «Империя Грин» занимается выпуском пеллет премиум класса и индустриальных пеллет. Выпускаемая продукция реализовывается на внутреннем рынке, а также в дальнем зарубежье (Латвия, Литва, Словения).
Производство топливных гранул (пеллет) считается одним из эффективных направлений утилизации мелких древесных отходов и коры благодаря использованию практически 100% входящего сырья.
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