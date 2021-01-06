ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ В СЭЗ «МОГИЛЕВ» БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ВЫПУСКОМ ПЕЛЛЕТ

09:48 11.01.2021 В качестве резидента СЭЗ «Могилев» 5 января 2021 года зарегистрировано ООО «Империя Грин». Как сообщает сайт СЭЗ, ООО «Империя Грин» занимается выпуском пеллет премиум класса и индустриальных пеллет. Выпускаемая продукция реализовывается на внутреннем рынке, а также в дальнем зарубежье (Латвия, Литва, Словения). Производство топливных гранул (пеллет) считается одним из эффективных направлений утилизации мелких древесных отходов и коры благодаря использованию практически 100% входящего сырья.