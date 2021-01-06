Всемирный банк прогнозирует в 2021 году снижение ВВП Беларуси на 2,7%. Об этом говорится в опубликованном докладе Всемирного банка «Перспективы глобальной экономики» (Global Economic Prospects, GEP).

В 2022 году ВВП Беларуси может вырасти на 0,9%.

Эксперты банка прогнозировали, что ВВП Беларуси по итогам 2020 года снизится на 1,6%.