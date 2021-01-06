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ЭКОНОМИКА РБ
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРОГНОЗИРУЕТ БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ ПАДЕНИЕ ВВП НА 2,7%
09:23 11.01.2021
Всемирный банк прогнозирует в 2021 году снижение ВВП Беларуси на 2,7%. Об этом говорится в опубликованном докладе Всемирного банка «Перспективы глобальной экономики» (Global Economic Prospects, GEP).
В 2022 году ВВП Беларуси может вырасти на 0,9%.
Эксперты банка прогнозировали, что ВВП Беларуси по итогам 2020 года снизится на 1,6%.
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