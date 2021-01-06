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ЭКОНОМИКА РБ


АДМИНИСТРАЦИЯ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ОБЪЯВИЛА КОНКУРС НА ВЫБОР ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


17:13 06.01.2021

Администрация СЭЗ объявила конкурс на выбор инженерных организаций.

Как сообщает сайт СЭЗ, конкурс проводится для организаций по комплексному управлению строительной деятельностью при строительстве двух объектов - «Генеральный план свободной экономической зоны, участок № 4 (район «Аульс»). Инженерно-транспортная инфраструктура участка №4 (район «Аульс»)», очистные сооружения» и «Производственный проезд с выходом на Р-42 на участке № 2 «Новая Гожа».

Комплексное управление строительной деятельностью объекта предусматривает выполнение инженерных услуг, охватывающих все стадии строительной деятельности.

Предложения должны быть предоставлены в запечатанном конверте представителем участника или направляться почтой. Вскрытие конвертов с предложениями для переговоров и рассмотрение предложений участников состоится на заседании конкурсной комиссии 15 января 2021 г. в Гродно (ул. Горького, 91а).

Критериями для оценки конкурсного предложения будут цена выполнения заказа, условие оплаты и опыт работы. Наилучшим конкурсным предложением признается предложение участника, набравшее наибольшее суммарное количество баллов по всем критериям.

С более подробной информацией о требованиях, условиях и сроках можно ознакомиться на сайте СЭЗ.
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