В Беларуси дата выдачи биометрических документов станет известна после принятия нормативного акта. Об этом сообщает Telegram-канал МВД.

Как рассказал заместитель начальника Департамента по гражданству по миграции МВД Павел Хрищенович, в настоящее время все подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел страны готовы к приему граждан для выдачи биометрических документов.

«Сотрудники обучены работе на новом оборудовании, приняли участие в успешной эксплуатации тестовой партии таких документов», – сказал представитель департамента.