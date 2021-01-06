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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ДАТА ВЫДАЧИ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ СТАНЕТ ИЗВЕСТНА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНОГО АКТА
16:16 06.01.2021
В Беларуси дата выдачи биометрических документов станет известна после принятия нормативного акта. Об этом сообщает Telegram-канал МВД.
Как рассказал заместитель начальника Департамента по гражданству по миграции МВД Павел Хрищенович, в настоящее время все подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел страны готовы к приему граждан для выдачи биометрических документов.
«Сотрудники обучены работе на новом оборудовании, приняли участие в успешной эксплуатации тестовой партии таких документов», – сказал представитель департамента.
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