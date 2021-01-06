ЭКОНОМИКА РБ

ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ ЗАПРЕТИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ДЕТСКИХ НОСКОВ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

15:52 06.01.2021 Госстандарт Беларуси запретил ввоз и реализацию детских носков с маркировкой «НАТАША» (артикул 8226) производства Zhejiang MengNa knitting CO., LTD (Китай). Согласно опубликованной на сайте ведомства информации, продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (пункта 3 статьи 5, приложение 8) по показателю безопасности «гигроскопичность»: показатель при норме не менее 6% составил 1,1%.