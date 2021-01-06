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ЭКОНОМИКА РБ


ДОМ-СТЕНУ БЫВШЕГО ДОЛГОСТРОЯ «ТАМБАЗА» В МИНСКЕ СДАДУТ ЧЕРЕЗ ГОД


15:13 06.01.2021

Дом-стену бывшего долгостроя «Тамбаза» в Минске сдадут через год. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

«В настоящее время на объекте трудятся 180 строителей. Здесь утепляют фасад, а также ведут кладочные, сантехнические и штукатурные работы. В конце этого – начале 2022-го планируем полностью завершить строительство», - рассказал глава администрации Советского района Сергей Хильман.

Частный застройщик, возводивший жилой комплекс, обанкротился, и городскими властями было принято решение достроить объект силами УКС Советского района. Многоэтажку-столбик по ул. Богдановича сдали в эксплуатацию в минувшем октябре.
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