Дом-стену бывшего долгостроя «Тамбаза» в Минске сдадут через год. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

«В настоящее время на объекте трудятся 180 строителей. Здесь утепляют фасад, а также ведут кладочные, сантехнические и штукатурные работы. В конце этого – начале 2022-го планируем полностью завершить строительство», - рассказал глава администрации Советского района Сергей Хильман.

Частный застройщик, возводивший жилой комплекс, обанкротился, и городскими властями было принято решение достроить объект силами УКС Советского района. Многоэтажку-столбик по ул. Богдановича сдали в эксплуатацию в минувшем октябре.