|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДОМ-СТЕНУ БЫВШЕГО ДОЛГОСТРОЯ «ТАМБАЗА» В МИНСКЕ СДАДУТ ЧЕРЕЗ ГОД
15:13 06.01.2021
Дом-стену бывшего долгостроя «Тамбаза» в Минске сдадут через год. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
«В настоящее время на объекте трудятся 180 строителей. Здесь утепляют фасад, а также ведут кладочные, сантехнические и штукатурные работы. В конце этого – начале 2022-го планируем полностью завершить строительство», - рассказал глава администрации Советского района Сергей Хильман.
Частный застройщик, возводивший жилой комплекс, обанкротился, и городскими властями было принято решение достроить объект силами УКС Советского района. Многоэтажку-столбик по ул. Богдановича сдали в эксплуатацию в минувшем октябре.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2021
Курсы в банках
на 06.01.2021
Конвертация в банках
на 06.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте