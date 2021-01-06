В Беларуси с 1 января 2021 г. стартовал республиканский конкурс по сокращению выбросов от механических транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, одна из главных целей проведения конкурса - мобилизация творческой инициативы работников организаций республики по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников выбросов, с целью снижения вредного воздействия выбросов отработанных газов двигателей транспортных средств на окружающую среду и здоровье человека.

Конкурс проводится ежегодно Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и областными и Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ходе его проведения планируется выбрать 6 организаций – по три в каждой номинации отдельно, которые будут награждены дипломами с выплатой поощрений в размерах, соответствующих различным степеням диплома.

Для участия в конкурсе организации в срок с 1 января до 15 февраля 2021 г. направляют в комитет природных ресурсов по месту их нахождения отчет участника республиканского конкурса по сокращению выбросов от механических транспортных средств по установленной законодательством форме.

Порядок организации и проведения конкурса определен Инструкцией о порядке проведения республиканского конкурса по сокращению выбросов от механических транспортных средств, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 27 от 29 августа 2019 г.