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ЭКОНОМИКА РБ


ОТКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В 2020 ГОДУ СТОИЛО БЕЛАРУСИ $336 МЛН


13:51 06.01.2021

Согласно новому исследованию компании Top10VPN, блокировки интернета в 2020 году обошлись Беларуси в $336,4 млн.

Среди остальных стран дороже заплатила только Индия — около $2,78 млрд, пишет портал dev.by.

Доступ в сеть в Беларуси в 2020 году отсутствовал 218 часов. Отключения затронули 7,9 млн интернет-пользователей. Самые длительные перебои были организованы тоже в Индии: здесь власти полностью блокировали интернет (1655 часов) или замедляли скорость соединения (7272 часа) в общей сложности 8927 часов.

Как пишут исследователи, в Беларуси отключения сопровождались нарушением прав человека, в том числе права на мирные собрания и свободы прессы, а также фальсификацией выборов.

«Власти Беларуси ограничивали доступ в интернет в августе и сентябре, когда … Лукашенко пытался подавить протесты, начавшиеся после сомнительных президентских выборов», - отметили в Top10VPN.

На фоне жестокости силовиков и нападений на журналистов, для координации своих действий протестующие использовали приложения, обеспечивающие конфиденциальность, например Telegram и VPN-сервисы, продолжают аналитики. По подсчетам Top10VPN, во время ограничений популярность VPN-сервисов в стране выросла на 650% по сравнению со среднемесячным значением.

Глобальный экономический ущерб от блокировок интернета в 2020 году оценивается в $4,01 млрд, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Полную версию отчета Top10VPN можно посмотреть здесь.
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