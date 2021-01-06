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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ПОЧТИ ДО 205 ТЫС.
13:44 06.01.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 января 2021 года выросло почти до 205 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 204 тыс. 958 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 186 тыс. 394 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1820 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1461 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1480 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за сутки выполнено 17 тыс. 925 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 068 тыс. 847 тестов.
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