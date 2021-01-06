Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 января 2021 года выросло почти до 205 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 204 тыс. 958 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 186 тыс. 394 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1820 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1461 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1480 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за сутки выполнено 17 тыс. 925 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 068 тыс. 847 тестов.