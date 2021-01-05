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ЭКОНОМИКА РБ
В НОВОЙ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА ПРАВИЛА ЦТ ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ СЛЕГКА ИЗМЕНЯТСЯ
12:40 06.01.2021
В новой вступительной кампании 2021 года правила ЦТ по математике и физике слегка изменятся, но никоим образом не усложнятся. Об этом 5 января рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, традиционно тесты состоят из двух частей: части А, где нужно выбрать один ответ из предложенных вариантов, и части В, где нужно найти ответ и вписать в бланк. Теперь в части А станет на две задачи меньше, а в части В – на две задачи больше. Кроме того, в заданиях части А теперь может быть несколько правильных ответов к задаче (раньше правильный ответ мог быть только одним).
"Ставилась задача не усложнить тесты, а увеличить вариативность ответов. Конечно, не совсем подготовленным участникам ЦТ станет сложнее отвечать наугад, но могу заверить: ЦТ сложнее не станет", - пояснил директор РИКЗ.
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