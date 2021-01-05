ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В НОВОЙ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА ПРАВИЛА ЦТ ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ СЛЕГКА ИЗМЕНЯТСЯ


12:40 06.01.2021

В новой вступительной кампании 2021 года правила ЦТ по математике и физике слегка изменятся, но никоим образом не усложнятся. Об этом 5 января рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, традиционно тесты состоят из двух частей: части А, где нужно выбрать один ответ из предложенных вариантов, и части В, где нужно найти ответ и вписать в бланк. Теперь в части А станет на две задачи меньше, а в части В – на две задачи больше. Кроме того, в заданиях части А теперь может быть несколько правильных ответов к задаче (раньше правильный ответ мог быть только одним).

"Ставилась задача не усложнить тесты, а увеличить вариативность ответов. Конечно, не совсем подготовленным участникам ЦТ станет сложнее отвечать наугад, но могу заверить: ЦТ сложнее не станет", - пояснил директор РИКЗ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2021
валюта курс
EUR 3.1703
USD 2.5821
RUB 3.4631
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1703 +0.0059
USD 2.5821 +0.0026
RUB 3.4631 -0.0446
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1620 3.1700
USD 2.5660 2.5720
RUB 3.4600 3.4780
подробнее

Конвертация в банках
на 06.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2270 1.2244
EUR/RUB 90.8500 91.5000
USD/RUB 73.9000 74.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте