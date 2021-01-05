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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВЩИНА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТСТАЕТ ОТ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ


12:31 06.01.2021

Могилевщина, несмотря на рост объемов производства продукции животноводства в последние два года, по отдельным показателям развития отрасли по-прежнему отстает от других областей республики. Это было отмечено на заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области, на котором рассмотрены результаты аудита эффективности принятых в регионе мер по выполнению основных целевых показателей в животноводстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, низкими остаются привесы свиней и крупного рогатого скота, удои молока, значительным – непроизводительное выбытие скота, в том числе падеж, не обеспечиваются требуемые объемы приплода.

Недостаточные показатели в животноводстве, где формируется более половины доходов сельского хозяйства, негативно влияют на финансовое состояние субъектов агропромышленного комплекса.

При этом, как отмечено на заседании коллегии, имеются значительные резервы для повышения эффективности функционирования отрасли животноводства.

По расчетам областного комитета госконтроля, для сельхозорганизаций региона вполне реальным является наращивание объемов производства мяса и молока до 70% (более 200 млн рублей выручки в год) при сокращении затрат в животноводстве до 50% (также порядка 200 млн рублей ежегодно). Для этого необходимо обеспечить удои и привесы на уровне, соответствующем генетическому потенциалу стада; исключить производство низкокачественного молока и поставку на переработку низкокачественного скота; снизить объем выпойки молодняка до нормативных показателей; продлить производственное долголетие коров хотя бы до 4 лактаций (лет).

Среди других требующих решения проблем – оптимизация расхода кормов, снижение себестоимости кормовой единицы до оптимального уровня, а также удешевление комбикормов вследствие исключения посредников при закупке сырья и др.

Комитет госконтроля Могилевской области предложил местным органам власти принять комплексные меры по повышению эффективности животноводства в регионе, устранению выявленных госконтролерами проблемных вопросов.
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