|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В КОМПАНИИ EPAM ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ В БЕЛАРУСИ СТАВКИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
11:37 06.01.2021
В EPAM прокомментировали повышение ставки подоходного налога для сотрудников компаний ПВТ и Великого камня.
«EPAM не планирует никаких немедленных изменений или компенсаций в связи с увеличением ставки подоходного налога для сотрудников компаний ПВТ. Определенные изменения налогового кодекса время от времени происходили и происходят во многих странах мира, где оперирует компания», - говорится в пресс-релизе EPAM.
При этом отмечается, что никаких автоматических изменений или компенсаций в таких случаях не происходит.
В то же время EPAM спрогнозировала повышение репутационных рисков и возможную большую миграцию из страны специалистов.
«Считаем нужным отметить, что в дополнение к нынешней общей ситуации в Беларуси и на фоне того, что другие страны в регионе (в том числе такие крупные, как Россия и Украина) вводят значительные льготы для ИТ-индустрии и демонстрируют серьезную заинтересованность в привлечении высококвалифицированных и востребованных во всем мире специалистов, непредвиденное повышение налогов может привести к еще большей миграции из страны и повышению репутационных рисков, связанных со стабильностью условий работы в ПВТ», - говорится в пресс-релизе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2021
Курсы в банках
на 06.01.2021
Конвертация в банках
на 06.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте