В EPAM прокомментировали повышение ставки подоходного налога для сотрудников компаний ПВТ и Великого камня.

«EPAM не планирует никаких немедленных изменений или компенсаций в связи с увеличением ставки подоходного налога для сотрудников компаний ПВТ. Определенные изменения налогового кодекса время от времени происходили и происходят во многих странах мира, где оперирует компания», - говорится в пресс-релизе EPAM.

При этом отмечается, что никаких автоматических изменений или компенсаций в таких случаях не происходит.

В то же время EPAM спрогнозировала повышение репутационных рисков и возможную большую миграцию из страны специалистов.

«Считаем нужным отметить, что в дополнение к нынешней общей ситуации в Беларуси и на фоне того, что другие страны в регионе (в том числе такие крупные, как Россия и Украина) вводят значительные льготы для ИТ-индустрии и демонстрируют серьезную заинтересованность в привлечении высококвалифицированных и востребованных во всем мире специалистов, непредвиденное повышение налогов может привести к еще большей миграции из страны и повышению репутационных рисков, связанных со стабильностью условий работы в ПВТ», - говорится в пресс-релизе.