Налоговые органы Минской области проверят в I полугодии 2021 года 17 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе 13 юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателей.

Система выборочных проверок, проводимых налоговыми органами, основывается на оценке степени риска совершения субъектом хозяйствования нарушений налогового и иного законодательства, контроль за которым возложен на налоговые органы, и степени негативных последствий таких нарушений.

План выборочных проверок на I полугодие 2021 года в Минской области опубликован на официальном сайте Комитета государственного контроля.