|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРЯТ В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА 17 СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
11:21 06.01.2021
Налоговые органы Минской области проверят в I полугодии 2021 года 17 субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе 13 юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателей.
Система выборочных проверок, проводимых налоговыми органами, основывается на оценке степени риска совершения субъектом хозяйствования нарушений налогового и иного законодательства, контроль за которым возложен на налоговые органы, и степени негативных последствий таких нарушений.
План выборочных проверок на I полугодие 2021 года в Минской области опубликован на официальном сайте Комитета государственного контроля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2021
Курсы в банках
на 06.01.2021
Конвертация в банках
на 06.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте