Аппаратно-программный комплекс «Мобильный почтальон» стал доступен в 11-ти городах и их районах, которые определены как потенциальные центры экономического роста (Барановичи, Пинск, Орша, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», внедрение аппаратно-программного комплекса «Мобильный почтальон» является важным шагом в развитии почтовых и непрофильных услуг. Оснащение почтальонов/курьеров мобильными устройствами для предоставления услуг клиентам на дому или в офисе способствует повышению качества обслуживания, дает возможность максимально приблизить услуги потребителю, сделать их более доступными в режиме онлайн.

Проект особенно удобен для жителей малых и отдаленных населенных пунктов, где нет отделения почтовой связи. На сегодняшний день «Мобильным почтальоном» оказываются услуги на уровне стационарного объекта почтовой связи. Это и оформление подписки на печатные средства массовой информации и прием платежей посредством АИС «Расчет» в ЕРИП, прием и выдача почтовых отправлений и денежных переводов, выплата пенсий и пособий, реализация товаров потребительского спроса и почтовой продукции. Предоставляемые услуги можно оплатить как наличными, так и с помощью банковских платежных карточек.

В 1 полугодии 2021 года аппаратно-программный комплекс «Мобильный почтальон» планируется внедрить во всех объектах почтовой связи сельской местности.