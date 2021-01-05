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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ «МОБИЛЬНЫЙ ПОЧТАЛЬОН» СТАЛ ДОСТУПЕН ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 11-ТИ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ
10:40 06.01.2021
Аппаратно-программный комплекс «Мобильный почтальон» стал доступен в 11-ти городах и их районах, которые определены как потенциальные центры экономического роста (Барановичи, Пинск, Орша, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», внедрение аппаратно-программного комплекса «Мобильный почтальон» является важным шагом в развитии почтовых и непрофильных услуг. Оснащение почтальонов/курьеров мобильными устройствами для предоставления услуг клиентам на дому или в офисе способствует повышению качества обслуживания, дает возможность максимально приблизить услуги потребителю, сделать их более доступными в режиме онлайн.
Проект особенно удобен для жителей малых и отдаленных населенных пунктов, где нет отделения почтовой связи. На сегодняшний день «Мобильным почтальоном» оказываются услуги на уровне стационарного объекта почтовой связи. Это и оформление подписки на печатные средства массовой информации и прием платежей посредством АИС «Расчет» в ЕРИП, прием и выдача почтовых отправлений и денежных переводов, выплата пенсий и пособий, реализация товаров потребительского спроса и почтовой продукции. Предоставляемые услуги можно оплатить как наличными, так и с помощью банковских платежных карточек.
В 1 полугодии 2021 года аппаратно-программный комплекс «Мобильный почтальон» планируется внедрить во всех объектах почтовой связи сельской местности.
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