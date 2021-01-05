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ЭКОНОМИКА РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА 2020 ГОД СОКРАТИЛИСЬ НА $1,9 МЛРД
10:32 06.01.2021
Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили $7468,5 млн (в эквиваленте).
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен был составить не менее $7,3 млрд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка Беларуси, за декабрь золотовалютные резервы выросли на $92,1 млн, или на 1,2% после снижения в ноябре на $109,2 млн (на 1,5%). В целом по итогам 2020 года международные резервные активы сократились на $1,9 млрд.
Снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на $3,9 млрд, в том числе в декабре – $227 млн, а также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в 2020 году способствовали поступление средств от размещения Министерством финансов на внешнем и внутреннем рынках облигаций, номинированных в иностранной валюте, привлечение внешних государственных займов, иные поступления иностранной валюты в бюджет, а также рост стоимости монетарного золота.
В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6,0 млрд.
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