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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «БОБРУЙСКАГРОМАШ» РАСШИРИЛ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МАШИН ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ


10:13 06.01.2021

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» расширило модельный ряд машин для внесения удобрений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», новая машина МТТ-9-1, сохранив все лучшие технические решения своего предшественника МТТ-9, с легкостью обеспечивает оптимальное качество внесения твердых органических удобрений и максимально комфортные условия труда для механизаторов.

Машина усовершенствована вертикальным разбрасывающим устройством Berma (Италия), за счет чего ширина внесения удобрений увеличена с 6 до 12 м.

Разбрасывающее устройство оснащено комбинированными лопатками, обеспечивающими измельчение и равномерное распределение удобрений на поверхности поля.

Реверсивный гидропривод донного конвейера позволяет в случае заклинивания разбрасывающих барабанов посторонними предметами включить обратный ход.

Регулятором потока легко устанавливаются дозы внесения твердых органических удобрений.

Наличие заднего гидроборта обеспечивает закрытие кузова при транспортировке и позволяет производить осмотр разбрасывающих устройств и их очистку.

Грузоподъемность МТТ-9-1 - 9,5 т, производительность - 75 т/ч, агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4...2,0; тип тягово-сцепного устройства трактора - ТСУ-2.

«Передовая компоновка, надежность и легкость эксплуатации делают машину для внесения твердых органических удобрений МТТ-9-1 «Бобруйскагромаш» одной из лучших среди доступных на рынке», - считают на предприятии.
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