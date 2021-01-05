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ЭКОНОМИКА РБ


ПАДЕНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА НЕ ПРЕВЫСИТ 0,5% - ЛУКАШЕНКО


09:36 06.01.2021

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси по итогам 2020 года не превысит 0,5%. Об этом заявил Лукашенко 5 января в ходе посещения ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт».

«Валовой внутренний продукт в Беларуси по итогам 2020 года ожидается на уровне 99,5% к показателям 2019 года, всего лишь на полпроцента меньше», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, в отличие от других государств Беларусь «благодаря своевременно принятым решениям руководства страны завершила 2020 год с минимальным снижением ВВП, он сохранился практически на уровне 2019 года».

«В этом плане мы прошли этот период и оказались в выигрыше», - сказал Лукашенко.
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