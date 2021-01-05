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ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ ОТГРУЗИЛ В ИСПАНИЮ ПЕРВУЮ В 2021 ГОДУ ЭКСПОРТНУЮ ПАРТИЮ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ


09:22 06.01.2021

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» 1 января 2021 года отгрузило на экспорт металлопродукцию, которая будет доставлена в Испанию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, потребителю из города Биска́йя направлена партия круглого металлопроката, предназначенного для отрасли автомобилестроения.

Стартовая экспортная партия БМЗ в 2021 году была произведена в сортопрокатном цехе № 2. В первые часы нового года здесь также осуществлялась отгрузка арматуры в Израиль. Что касается Испании, то на стабильные поставки конструкционного проката в эту страну БМЗ вышел только в прошлом году. В 2021 году работа на данном рынке будет продолжена.

По оперативным данным, за 2020 год БМЗ экспортировал в 53 страны почти 2 млн тонн металлопродукции. За январь-декабрь конструкционного проката диаметрами от 20 до 160 мм за пределы Беларуси завод реализовал более 180 тысяч тонн. Рост к 2019 году превысил 125%.
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