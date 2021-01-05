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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ФИНАЛИСТОВ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ СНГ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 2021 ГОДА
18:07 05.01.2021
Госстандарт Беларуси подвел итоги первого этапа республиканского конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, финалистами стали шесть белорусских предприятий:
в номинации «Производство продукции производственного назначения» с численностью работающих до 250 человек: совместное общество с ограниченной ответственностью «Бел-Пласт Интернэшнл»;
с численностью работающих от 250 до 1500 человек: общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект»;
в номинации «Производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции» с численностью работающих до 250 человек: общество с ограниченной ответственностью «Праймилк»;
с численностью работающих от 1500 человек и более: открытое акционерное общество «Брестский мясокомбинат»; совместное открытое акционерное общество «Коммунарка»;
в номинации «Услуги»: открытое акционерное общество «Буровая компания «Дельта».
Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям государств – участников СНГ за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечение их безопасности, а также внедрение эффективных методов менеджмента.
Претендентами на соискание премии могут быть организации, производящие продукцию и (или) оказывающие услуги, при условии: выхода в финал на первом (национальном) этапе конкурса; подтверждения ими должного качества продукции и (или) услуги в течение не менее двух лет, предшествующих проведению конкурса; осуществления экспорта продукции и (или) услуги в одно и более государств – участников СНГ.
Начиная с 2006 г., более 140 предприятий из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины приняли участие в данном конкурсе.
Из них от Беларуси участвовали 56 предприятий, из которых 33 были удостоены звания лауреата и дипломанта.
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