ЭКОНОМИКА РБ

ПРОДЛЕН СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ТЕХНОМАНИЯ-2021»

17:48 05.01.2021 До 31 мая 2021 продлен срок подачи заявок на конкурс «Техномания-2021». Как сообщает сайт технопарка «Коралл», представляемый на конкурс проект должен содержать: заявку, краткое описание проекта (письмо); мультимедийную презентацию. Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте технопарка.