|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДЛЕН СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ТЕХНОМАНИЯ-2021»
17:48 05.01.2021
До 31 мая 2021 продлен срок подачи заявок на конкурс «Техномания-2021».
Как сообщает сайт технопарка «Коралл», представляемый на конкурс проект должен содержать: заявку, краткое описание проекта (письмо); мультимедийную презентацию.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте технопарка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2021
Курсы в банках
на 05.01.2021
Конвертация в банках
на 05.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте