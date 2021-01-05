Сморгонский опытный лесхоз приступил к строительству нового деревообрабатывающего завода на участке № 11 второго сектора СЭЗ «Гродноинвест» в Сморгони.

Как сообщает сайт СЭЗ, запуск производства запланирован на 4 квартал 2021 года. Сейчас на площадке активно ведутся работы: закладывается фундамент будущего производственного цеха и складских помещений, вырыт искусственный водоем для пожарных целей, создается необходимая инженерная инфраструктура.

Сморгонский опытный лесхоз зарегистрирован в качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» 30 декабря 2020 года с инвестиционным проектом по созданию деревообрабатывающего производства по выпуску древесного топлива-пеллет. Общие инвестиционные затраты превысят 2,5 млн евро. Вся продукция с нового производства будет экспортироваться.

Новое производство усилит действующий на индустриальной площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Сморгони мебельный кластер. Здесь уже размещены производства Группы компаний «Кроноспан», «Шинака Мебель Бел», ряда крупных компаний из других отраслей промышленности.

Всего в СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано свыше 20 деревообрабатывающих компаний с капиталом из Беларуси, России, Австрии, Польши, Нидерландов, Германии и других стран. Они выпускают различные виды продукции всей производственной цепочки, формируют более 80 процентов промышленного производства и экспорта деревообработки Гродненской области. Недавно был дан старт строительству крупного деревообрабатывающего предприятия на участке СЭЗ «Гродноинвест» в Свислочи.