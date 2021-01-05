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ЭКОНОМИКА РБ
ПЯТЬ УЧЕНЫХ БГУ ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ДОКТОРСКУЮ И КАНДИДАТСКУЮ ДИССЕРТАЦИИ ВАК БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
16:44 05.01.2021
Пять ученых БГУ победили в конкурсе на лучшую докторскую и кандидатскую диссертации ВАК Беларуси по итогам 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, среди докторских диссертаций в номинации «естественные науки» лучшей названа «Математическое моделирование плотных соединительных тканей и биомеханических систем человека в естественном и патологическом состояниях» декана механико-математического факультета Сергея Босякова, а в категории «гуманитарные науки» – научная работа «Динамика систем нравственности: специфические и общие закономерности» доцента кафедры философии культуры факультета философии и социальных наук Елены Беляевой.
Среди кандидатских диссертаций в области «гуманитарные науки» высоко оценена работа доцента кафедры культурологии факультета социокультурных коммуникаций Марины Шода «Міф у мастацкай сістэме Уільяма Батлера Ейтса», а в номинации «социально-экономические и общественные науки» – диссертация «Правовое регулирование профессионального стажа» преподавателя кафедры гражданского процесса и трудового права юридического факультета Полины Гуцко. Также в номинации «естественные науки» победила работа «Статистические флуктуации кооперативного излучения, генерируемого релятивистскими сильноточными пучками» научного сотрудника лаборатории сильноточной электроники НИИ ядерных проблем Сергея Анищенко.
Всего лауреатами ежегодного конкурса в шести номинациях стали 23 белорусских ученых.
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