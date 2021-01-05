Пять ученых БГУ победили в конкурсе на лучшую докторскую и кандидатскую диссертации ВАК Беларуси по итогам 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, среди докторских диссертаций в номинации «естественные науки» лучшей названа «Математическое моделирование плотных соединительных тканей и биомеханических систем человека в естественном и патологическом состояниях» декана механико-математического факультета Сергея Босякова, а в категории «гуманитарные науки» – научная работа «Динамика систем нравственности: специфические и общие закономерности» доцента кафедры философии культуры факультета философии и социальных наук Елены Беляевой.

Среди кандидатских диссертаций в области «гуманитарные науки» высоко оценена работа доцента кафедры культурологии факультета социокультурных коммуникаций Марины Шода «Міф у мастацкай сістэме Уільяма Батлера Ейтса», а в номинации «социально-экономические и общественные науки» – диссертация «Правовое регулирование профессионального стажа» преподавателя кафедры гражданского процесса и трудового права юридического факультета Полины Гуцко. Также в номинации «естественные науки» победила работа «Статистические флуктуации кооперативного излучения, генерируемого релятивистскими сильноточными пучками» научного сотрудника лаборатории сильноточной электроники НИИ ядерных проблем Сергея Анищенко.

Всего лауреатами ежегодного конкурса в шести номинациях стали 23 белорусских ученых.