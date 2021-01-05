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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГ ДЛЯ РЕМЕСЛЕННИКОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ АГРОУСАДЕБ В БЕЛАРУСИ СОСТАВИТ 2 БАЗОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕЖЕГОДНО


16:29 05.01.2021

Агротуризм является одной из приоритетных сфер для развития туризма в нашей стране. Отражается это и на налоговой политике в отношении субъектов агротуризма.

Так, в течение весьма длительного времени владельцы агроусадеб должны были платить подоходный налог в размере лишь 1 базовой величины в год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, в соответствии с обновленным Налоговым кодексом с 1 января размер налога составит 2 базовые величины ежегодно. При этом те, кто уже его оплатил на 2021 год, должны будут доплатить. Данное нововведение коснулось и ремесленников.

Таким образом, несмотря на существовавшие ранее предложения о повышении налога сначала до 12, а потом до 4 базовых величин в год, всё же остановились на наименьшем его увеличении: до 2 базовых величин.

Касательно кодекса по агроэкотуризму стоит также отметить, что плательщиками налога в этой сфере деятельности могут быть как физлица, так и сельскохозяйственные организации.

В обновленном Налоговом кодексе уточняется, что подразумевается под сельскохозяйственной организацией и продукцией, когда речь идет о налогообложении в агротуризме. В кодексе указано, что это юридические лица, которые осуществляют производство и переработку сельхозпродукции, при этом сумма выручки от данной деятельности составляет не менее 50% от общей суммы выручки.
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