Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 января 2021 года превысило 203 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 203 тыс. 104 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 184 тыс. 574 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 949 человек. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1461 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1273 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за сутки выполнено 3 тыс. 452 теста. Всего в стране проведено 4 млн 050 тыс. 922 теста.