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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ 6 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ
15:37 05.01.2021
Комитет государственного контроля 6 января 2021 года проведет «горячую линию» по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, работники организаций всех форм собственности могут сообщить о случаях несвоевременной выплаты зарплаты. Будет проанализировано каждое обращение и приняты меры в соответствии с законодательством.
Обратиться на «горячую линию» можно с 10.00 до 12.00 по номеру телефона 8 (017) 328-69-40.
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