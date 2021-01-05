Комитет государственного контроля 6 января 2021 года проведет «горячую линию» по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, работники организаций всех форм собственности могут сообщить о случаях несвоевременной выплаты зарплаты. Будет проанализировано каждое обращение и приняты меры в соответствии с законодательством.

Обратиться на «горячую линию» можно с 10.00 до 12.00 по номеру телефона 8 (017) 328-69-40.