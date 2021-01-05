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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСЫ СТАЛИ ЧАЩЕ ПОКУПАТЬ НОВОГОДНИЕ ДЕРЕВЬЯ В КАДКАХ
15:04 05.01.2021
Министерство лесного хозяйства подвело итоги реализации новогодних деревьев в 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в преддверии зимних праздников белорусы купили более 133 тысяч пушистых красавиц, в том числе – свыше 3 тыс. новогодних деревьев в кадках (елей, сосен, пихт).
Наиболее активно живые атрибуты праздника в нынешнем году покупали жители Минской и Гродненской областей – здесь реализовано более 30 и 27,5 тысяч деревьев соответственно. При этом заметно вырос спрос на новогодние деревья в кадках и новогодние букеты – за предновогодний период по всей стране было продано 3 159 и 3 702 штук соответственно.
Отметим, что наиболее активно граждане приобретали пушистые красавицы в последние дни 2020 года. Только в период с 28 по 31 декабря по всей стране было реализовано более 46 тысяч деревьев.
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