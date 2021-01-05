Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 28 декабря по 4 января 2021 года, снизился на 0,2% и составил 1329 $/м2.

Как пишет Realt.by, по сравнению с началом прошлого года текущий уровень цен ниже на 5%.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также снизилась на 0,2% и на данный момент равна 1299 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил 30 $/м2.

Медленное снижение цен на квартиры наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 3 недель.

Динамика объема предложения остается отрицательной. Количество выставленных на продажу объектов за последние семь дней снизилось на 4%.

Наиболее ощутимым отток объектов был в сегменте 3-комнатных квартир, которых за неделю в базе стало сразу на 5% меньше. На 4% сократилось предложение 2- и 4-комнатных квартир, на 3% - «однушек».

Сильнее всего количество объектов в продаже сократилось в Октябрьском (-7% за неделю), Заводском (-5%) и Партизанском (-4%) районах.

За неделю цены на квартиры снизились практически у всех типов квартир, заметнее всего — у 1-комнатных (-0,6%). Исключением стали 4-комнатные квартиры, у которых средняя цена квадратного метра за семь дней не изменилась.

В районах города преобладала отрицательная ценовая динамика. Небольшой рост цен отмечался только в Московском (+0,5%) и Фрунзенском (+0,3%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 815 $/м2 (-0,2%), Витебск — 614 $/м2 (+0,5%), Гомель — 617 $/м2 (+0,2%), Гродно — 716 $/м2 (+0,1%), Могилев — 646 $/м2 (-0,3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 624 $/м2 (+0,5%), Солигорск — 804 $/м2 (-0,8%), Молодечно — 748 $/м2 (+0,6%), Жодино — 732 $/м2 (без изменений), Слуцк — 578 $/м2 (+0,1%).