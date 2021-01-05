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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ БОЛЕЕ 14 ТЫС. АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ
14:10 05.01.2021
В пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники обнаружили в законно перевозившейся через границу партии товара «довложение» из 14 тыс. автомобильных фильтров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, грузовик VOLVO следовал на территорию Евразийского экономического союза с автозапчастями из Польши.
Для проверки заявленных в документах сведений машину направили на таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. По полученной сканограмме было установлено, что в грузовом отсеке авто перемещается больше товара, чем заявлено.
Свыше 14 тысяч автомобильных фильтров, таможенные платежи за которые составили бы свыше 80 тыс. белорусских рублей, не были указаны в товаросопроводительных документах.
По предварительной оценке, общая стоимость незаконно ввозимого груза составила свыше 300 тыс. белорусских рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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