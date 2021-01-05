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ЭКОНОМИКА РБ
ОБУЧАЮЩИЙ ОНЛАЙН-КУРС «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ» СОСТОИТСЯ 18-22 ЯНВАРЯ
13:35 05.01.2021
Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) 18-22 января 2021 г. в режиме онлайн проведет обучающий курс «Основы управления интеллектуальной собственностью».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, спикерами выступят ведущие эксперты в области ИС.
По окончании курса слушателям будет выдана справка об обучении установленного Министерством образования Беларуси образца.
Заявки принимаются до 11 января через форму на сайте НЦИС как для физических , так и для юридических лиц.
С более подробной информацией о курсе можно ознакомиться по ссылке.
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