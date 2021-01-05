Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) 18-22 января 2021 г. в режиме онлайн проведет обучающий курс «Основы управления интеллектуальной собственностью».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, спикерами выступят ведущие эксперты в области ИС.

По окончании курса слушателям будет выдана справка об обучении установленного Министерством образования Беларуси образца.

Заявки принимаются до 11 января через форму на сайте НЦИС как для физических , так и для юридических лиц.

С более подробной информацией о курсе можно ознакомиться по ссылке.