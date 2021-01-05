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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ «ВИТЕБСК» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 54-Й РЕЗИДЕНТ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ
13:30 05.01.2021
В администрации СЭЗ «Витебск» 5 января 2021 года зарегистрирован новый резидент с отечественным капиталом ООО «СТС-БЕТОН».
Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать на территории сектора 4 СЭЗ «Витебск» инвестиционный проект по производству строительных материалов.
Ожидается, что реализация ООО «СТС-БЕТОН» этого проекта позволит увеличить объемы производства продукции, выйти на новые рынки сбыта и создать дополнительные рабочие места.
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