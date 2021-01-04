На основании результатов конкурса по итогам 2020 год НАН Беларуси назвала Топ-10 результатов деятельности ученых академии за 2020 год в области фундаментальных и прикладных исследований.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, победителями признаны:

1. Коллектив ученых ГНУ «Институт физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси» - за установление механизма действия активных форм кислорода в реализации эффектов фотобиостимуляции низкоинтенсивным лазерным излучением репродуктивной функции животных;

2. Авторский коллектив двух научных организаций - ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси» и ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси» - за идентификацию методами компьютерного скрининга и молекулярного моделирования потенциальных ингибиторов коронавируса SARS-CoV-2;

3. Коллектив ученых ГНУ «Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Беларуси», за разработку и применение механохимического наномодифицирования многофункциональных композиционных покрытий компонентов микротехники;

4. Авторский коллектив ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» и ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В.А.Белого НАН Беларуси» - за создание информационных моделей - цифровых двойников гидро- и электромеханических приводов для проектирования и мониторинга транспортных машин нового поколения;

5. Ученые ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси» - за обнаружение феномена ускорения фосфоролиза нуклеозидов путем иммобилизации ферментных субстратов на анионообменниках, как основы для высокоэффективного синтеза противоопухолевых препаратов;

6. Какарека Сергей Витальевич, заведующий лабораторией трансграничного загрязнения ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», доктор технических наук, профессор - за численное моделирование распространения аэрозольно-газовых примесей в атмосфере Белорусской антарктической станции и установление тенденций их изменения за тридцатилетний период;

7. Авторский коллектив ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» - за создание рекомбинантных штаммов бактерий – продуцентов человеческого белка аннексина в единстве с аденозин-деградирующими ферментами, как основы создания биопрепаратов нового поколения;

8. Ученые ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» - за определение степени математической значимости величин рисков проникновения и распространения чужеродных видов водных беспозвоночных на территории Беларуси;

9. Коллектив авторов ГП «Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси» и УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» - за разработку биомедицинской технологии восстановления клеток печени на основе комплекса физиологически активных соединений, обладающих высокой антиоксидантной и противовоспалительной активностью;

10. Ученые-аграрии РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» - за создание гетерозисных гибридов озимой ржи на основе системы цитоплазматической стерильности как основы повышения генетического потенциала.

Награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня белорусской науки в конце января 2021 года.