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ЭКОНОМИКА РБ


ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БИРЖЕВЫХ СДЕЛКАХ В 2020 ГОДУ ПРЕВЫСИЛИ 8 ТЫС. РУБЛЕЙ - МАРТ


12:43 05.01.2021

В 2020 году за непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки 80 должностным лицам судом вынесены постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа на общую сумму 8086,5 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного законодательства и торговли, 38 должностным лицам выданы предупреждения.

В ведомстве напомнили, что непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки в случаях и сроки, установленные законодательством, либо представление неполных или заведомо недостоверных сведений о такой сделке влекут ответственность в соответствии со статьей 12.14 КоАП в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 10 базовых величин; в случае повторного в течение года нарушения – до 30 базовых величин.
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