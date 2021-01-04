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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОР ХОЛДИНГА "БЕЛРЕСУРСЫ" ПРОВЕДЕТ 6 ЯНВАРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
12:16 05.01.2021
Генеральный директор ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк проведет 6 января 2021 г. прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, задать вопросы можно будет с 14.00 до 20.00 часов по номеру телефона в Минске (+375-17) 398-60-81.
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