Генеральный директор ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Павел Семенюк проведет 6 января 2021 г. прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, задать вопросы можно будет с 14.00 до 20.00 часов по номеру телефона в Минске (+375-17) 398-60-81.