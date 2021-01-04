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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДАНЫ НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИИ ОАО «ЧТЗ-СЕРВИС»
12:04 05.01.2021
На минувшей неделе были проданы находящиеся в собственности Минской области 8900 акций (30,34% уставного фонда) ОАО «ЧТЗ-сервис».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, цена продажи составила 335 452 белорусских рубля.
Помимо уплаты цены за акции, покупатель будет обязан выполнить в течение одного года с даты заключения договора купли-продажи ряд обязательств по развитию предприятия: внести в уставный фонд общества не менее 500 тыс. рублей, сохранить действующие рабочие места и создать не менее 10 дополнительных, а также обеспечить осуществление производственной деятельности.
ОАО «ЧТЗ-сервис» оказывает услуги по капитально-восстановительному и текущему ремонту машин общего и специального назначения.
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