На минувшей неделе были проданы находящиеся в собственности Минской области 8900 акций (30,34% уставного фонда) ОАО «ЧТЗ-сервис».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, цена продажи составила 335 452 белорусских рубля.

Помимо уплаты цены за акции, покупатель будет обязан выполнить в течение одного года с даты заключения договора купли-продажи ряд обязательств по развитию предприятия: внести в уставный фонд общества не менее 500 тыс. рублей, сохранить действующие рабочие места и создать не менее 10 дополнительных, а также обеспечить осуществление производственной деятельности.

ОАО «ЧТЗ-сервис» оказывает услуги по капитально-восстановительному и текущему ремонту машин общего и специального назначения.