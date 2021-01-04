|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПРЕДОСТАВИЛ ГРАНТЫ 73 РАБОТНИКАМ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ
11:22 05.01.2021
Лукашенко подписал распоряжение о предоставлении грантов президента Беларуси на 2021 год. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно документу, гранты назначены 73 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры. Денежные средства выделены на исследования и разработки в области физико-математических, технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук.
Они также будут направлены на разработку и применение современных методик и учебно-методического обеспечения для повышения качества обучения учащихся и студентов, разработку новых методов и медицинских технологий диагностики и профилактики заболеваний, лечения и реабилитации пациентов.
«Выделенные гранты будут использоваться в том числе для создания новых произведений искусства, проведения культурно-зрелищных мероприятий, реализации новаторских проектов, направленных на развитие белорусской культуры и сохранение национальных духовных традиций», - говорится в комментарии к документу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2021
Курсы в банках
на 05.01.2021
Конвертация в банках
на 05.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте