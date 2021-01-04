Лукашенко подписал распоряжение о предоставлении грантов президента Беларуси на 2021 год. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно документу, гранты назначены 73 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры. Денежные средства выделены на исследования и разработки в области физико-математических, технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук.

Они также будут направлены на разработку и применение современных методик и учебно-методического обеспечения для повышения качества обучения учащихся и студентов, разработку новых методов и медицинских технологий диагностики и профилактики заболеваний, лечения и реабилитации пациентов.

«Выделенные гранты будут использоваться в том числе для создания новых произведений искусства, проведения культурно-зрелищных мероприятий, реализации новаторских проектов, направленных на развитие белорусской культуры и сохранение национальных духовных традиций», - говорится в комментарии к документу.