За 11 месяцев 2020 г. в Беларуси добыли 1 миллион 564 тысячи тонн нефти. Об этом сообщил в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» председатель концерна Андрей Рыбаков.

Он признал, что прошедший год был сложный во многих отношениях, такого количества форс-мажорных обстоятельств вряд ли кто мог предвидеть.

«Для нас он начался со сложных переговоров об условиях поставки нефти в страну, результатом которых, тем не менее, стало улучшение условий поставки нефти. Весной пришлось корректировать планы и формы работы в связи с захлестнувшей мир пандемией коронавируса», - сказал он.

По его словам, рынок нефти еще никогда не испытывал подобных потрясений, даже мировые гиганты затрещали по швам.

«Но нам удалось сберечь тему нефти в белорусской экономике. Несмотря на трудный старт, результаты работы концерна во втором полугодии сформировались в соответствии с запланированными параметрами», - отметил председатель концерна.

В частности, на НПЗ переработано 14 миллионов 687 тысяч тонн нефти и увеличена на 3% глубина переработки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 79,3%, отбор светлых нефтепродуктов вырос почти до 61%.

Экспорт продукции отрасли за 11 месяцев текущего года в 95 стран мира составил 4,2 миллиарда долларов. Потери экспорта вследствие падения котировок частично компенсированы физическим ростом поставок за рубеж азотных удобрений КАС-30, NPK- и NP-удобрений, полиэфирных волокон и полипропиленовых нетканых материалов.